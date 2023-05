Ucraina: Zelensky chiede a parlamento sanzioni all’Iran per 50 anni**

Kiev, 28 mag. (Adnkronos) – Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto al parlamento ucraino di imporre ulteriori sanzioni contro l’Iran per 50 anni. La bozza di risoluzione comprende il divieto totale di commercio con Teheran, di investimenti e trasferimento di tecnologie, oltre lo stop al transito iraniano attraverso il territorio ucraino e il blocco di beni iraniani in Ucraina.

Il parlamento ucraino, che non ha ancora programmato il voto, deve approvare il disegno di legge affinché diventi legge. L’Iran ha fornito alla Russia materiale militare, compresi droni Shahed. Sia gli Stati Uniti che la Ue hanno imposto sanzioni all’Iran per aver fornito alla Russia questi droni.

Nel attacco di droni della notte scorsa, la Russia ha lanciato almeno 54 droni Shahed contro l’Ucraina. La difesa aerea ne ha abbattuti 52 , tuttavia i detriti hanno causato vittime civili a Kiev.