Ucraina: Lavrov, ‘F-16 a Kiev escalation inaccettabile, spero Occidente lo capisca’**

Mosca, 28 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito i piani dei paesi occidentali di inviare aerei da combattimento F-16 in Ucraina come un’escalation inaccettabile. Lo scrive la Tass.

“Certamente, questa è un’escalation inaccettabile. Spero che ci siano persone ragionevoli in Occidente che lo capiscano”, ha detto Lavrov al programma televisivo “Mosca. Cremlino. Putin”.