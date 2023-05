Nelle scorse sere i comuni sanniti di Torrecuso, Cautano, Paupisi, Ponte, San Lorenzo Maggiore e San Lupo hanno raggiunto, durante una riunione andata in scena presso l’Ente torrecusano di Palazzo Caracciolo-Cito, una intesa che ha portato a sviluppare un progetto, dal singolare titolo “Suggestioni del Sannio”, capace di cogliere le opportunità della Regione Campania per la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo prioritario per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori.

