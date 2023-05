“In questo momento quella del nuovo allenatore è la scelta che mi preoccupa di più, perché è determinante per il nostro futuro”. In casa Benevento avverte il peso della responsabilità il direttore tecnico Marcello Carli di fronte ad una decisione che servirà per incanalare nel verso giusto il nuovo progetto giallorosso e ciò che sarà della Strega, gettando così le basi per il proprio corso. È la scelta che indica la direzione della nuova realtà giallorossa che dal punto di vista dell’umore continua a pagare lo scotto della retrocessione in Serie C e che spera di poter cancellare presto, tracciando le coordinate di un nuovo inizio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia