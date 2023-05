Ancora un’incursione dei ladri in pieno centro. Ancora una volta nell’area di via Tommaso Rossi. A San Giorgio del Sannio nella serata di venerdì tre persone hanno provato a intrufolarsi in un appartamento di via I traversa Tommaso Rossi, a due passi da piazza Scarlatti. Tutto si è svolto in pochi concitati attimi, con il colpo andato a vuoto grazie all’intervento dei vicini.

