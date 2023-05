Papa: ‘oggi tante guerre e conflitti, incredibile male che uomo può compiere’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Oggi nel mondo c’è tanta discordia, tanta divisione. Siamo tutti collegati eppure ci troviamo scollegati tra di noi, anestetizzati dall’indifferenza e oppressi dalla solitudine. Tante guerre, tanti conflitti: sembra incredibile il male che l’uomo può compiere! Ma, in realtà, ad alimentare le nostre ostilità c’è lo spirito della divisione, il diavolo, il cui nome significa proprio “divisore”. Così Papa Francesco nell’omelia della messa di Pentecoste.

‘’Sì, a precedere ed eccedere il nostro male, la nostra disgregazione, c’è lo spirito maligno che ‘seduce tutta la terra’. Egli gode degli antagonismi, delle ingiustizie, delle calunnie – ha aggiunto il Pontefice – . E, di fronte al male della discordia, i nostri sforzi per costruire l’armonia non bastano. Ecco allora che il Signore, al culmine della sua Pasqua, al culmine della salvezza, riversa sul mondo creato il suo Spirito buono, lo Spirito Santo, che si oppone allo spirito divisore perché è armonia, Spirito di unità che porta la pace. Invochiamolo ogni giorno sul nostro mondo”.