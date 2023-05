“Troppi avventurieri oggi in Politica”, denuncia monsignor Pasquale Mainolfi. Sicuramente, non lo era Mino Izzo. Era stato “educato”. A valori non negoziabili ed ha sempre interpretato la sua lunga traiettoria politica come una missione. Uomo di etica (“quando manca l’etica non c’è neppure vita democratica”), amico di tutti, profondamente legato alla sua terra ed alle sue origini.

