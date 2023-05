Napoli, lite tra giovanissimi: 13enne accoltella 15enne

Napoli, 28 mag. – (Adnkronos) – Una lite tra giovanissimi è sfociata in un accoltellamento ieri sera a Napoli, in una delle zone maggiormente frequentate dalla “movida”. Vittima del ferimento un ragazzo di 15 anni, mentre l’autore sarebbe un ragazzino di appena 13 anni. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù, centro storico della città. Tra i due ragazzi è scoppiata una lite, per motivi ancora da chiarire. Al culmine della lite il 13enne ha sferrato diversi fendenti contro il 15enne, ferendolo al fianco destro.

Trasportato e curato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, il giovane è stato giudicato guaribile in 25 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Napoli Dante, che in poco tempo hanno ricostruito l’accaduto e individuato il 13enne quale autore del ferimento. Il ragazzino, di età non imputabile, è stato riaffidato ai genitori in attesa delle valutazioni del pm della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.