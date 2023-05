Kosovo: Belgrado, ‘situazione al momento apparentemente tranquilla’

Belgrado, 28 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ha dichiarato che l’attuale situazione in Kosovo è “apparentemente calma” dopo che il giorno prima aveva ordinato il dispiegamento dell’esercito sulla linea di confine con la Serbia.

“La situazione in Kosovo e a Metochia stamattina è calma, piuttosto apparentemente calma perché può esplodere da un momento all’altro, poiché la tensione è massima, soprattutto tra i serbi che sono minacciati dagli ultimi atti terroristici del regime di Kurti”, ha detto il ministro in dichiarazioni raccolte dalla televisione pubblica serba.

Vucevic ha ribadito che non permetterà a “nessuno” di oltrepassare le “linee rosse”. “Saremo in grado di reagire in modo tempestivo nella speranza che non sia davvero necessario”, ha detto, aggiungendo che la Serbia si aspetta un’azione “più decisa” dalla missione NATO in Kosovo (KFOR).