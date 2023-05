Cina: decollato primo aereo passeggeri di produzione nazionale

Pechino, 28 mag. (Adnkronos) – Il primo aereo passeggeri cinese di produzione nazionale è decollato per il suo primo volo commerciale. La TV di stato ha mostrato il C919 che si alza nei cieli sopra Shanghai, diretto verso Pechino. È stato costruito dalla Commercial Aviation Corporation of China (Comac) nel tentativo di spezzare il predominio di Airbus e Boeing.

Ma l’areo con 164 posti fa ancora molto affidamento sui componenti occidentali, compresi i motori e l’avionica. Il suo primo volo commerciale da Shanghai a Pechino, con oltre 130 passeggeri, è stato completato in poco meno di tre ore. La compagni di Stato China Eastern Airline, ha già ordinato cinque aerei. Comac, che prevede di produrre 150 aerei all’anno in cinque anni, afferma di aver già ottenuto più di 1.200 ordini per il C919.

Alcuni analisti, tuttavia, ritengono che la maggior parte di questi ordini restino soltanto lettere di intenti da parte di clienti nazionali. Il presidente Xi Jinping ha descritto il progetto come uno dei risultati più innovativi della Cina.