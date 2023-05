Bologna-Napoli 2-2, Ferguson e De Silvestri rispondono a Osimhen

BOLOGNA (ITALPRESS) – Pareggio in rimonta per il Bologna che blocca sul 2-2 il Napoli, in una gara ricca di gol ed emozioni da entrambe le parti. La doppietta iniziale di Osimhen lascia spazio alle reti siglate da Ferguson e, nel finale di partita, dal neo entrato De Silvestri, con un punto che non cambia alcuna dinamica per le due squadre a una giornata dalla fine del campionato.

Napoli parzialmente rivisto negli undici da Spalletti, che però non fa a meno di Victor Osimhen, decisivo al quarto d'ora nel sfruttare l'errore clamoroso in disimpegno di Skorupski e depositare in rete il pallone che vale l'1-0 per i partenopei. Bologna che cerca la manovra in possesso e Napoli che però si difende bene, trovando al 34' la doppia occasione prima con Osimhen – scappato alle spalle dei Bonifazi – e poi con Zerbin, tentativi entrambi stoppati da Skorupski. Sulla ripartenza successiva si fanno vedere anche gli uomini di Thiago Motta, con la conclusione dalla distanza di Dominguez che va vicino al palo alla destra di Gollini.

Bologna che riparte bene nel secondo tempo con la buona occasione sui piedi di Arnautovic, servito in profondità e rapido nel diagonale che non assume la potenza giusta per battere Gollini. Pericolo per gli azzurri, che rispondono immediatamente con il raddoppio siglato ancora da Osimhen, servito benissimo da Bereszynski e formidabile nell'incrociare in rete sul secondo palo. 2-0 che consente al Napoli di mettere ancora più pressione al Bologna, sbilanciandosi e andando a concedere agli emiliani il gol che accorcia le distanze: il neo entrato Sansone lascia partire una conclusione a giro respinta da Gollini direttamente sui piedi di Ferguson, che deve solo spingere in gol il pallone che vale il 2-1. Lo stesso Sansone, al 72', avrebbe anche l'occasione buona per il pareggio con il pallone raccolto in area e calciato da buona posizione lontano dallo specchio della porta di Gollini. Emiliani che ci provano fino alla fine, prima con il tentativo in controbalzo di Cambiaso e poi – sul corner successivo – con il colpo di testa decisivo di De Silvestri, che da due passi firma il 2-2 tanto cercato dalla squadra di Thiago Motta. Si chiude così dopo sei minuti di recupero – e un gol annullato per posizione di offside a Sansone – la sfida del 'Dall'Ara'.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

xi6/pc/gm/red

28-Mag-23 17:14