Ascolti tv, ‘Il Volo – Tutti per Uno’ vince la serata

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – ‘Il Volo – Tutti per Uno’ in onda su Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti di ieri sera con 3.128.000 telespettatori e il 23,6% di share. Su Rai1 l’ultima puntata de ‘I Migliori Anni dell’Estate’ ha totalizzato 2.864.000 telespettatori e il 19,7%. RaI3 ha ottenuto invece il terzo posto con ‘Le ragazze’, visto da 951.000 telespettatori pari al 6,4% di share.

Appena fuori dal podio il film d’animazione ‘Shrek 2’, trasmesso da Italia 1, che ha raccolto il 5,7% con 932.000 telespettatori, seguito da Rai2 che con ‘F.B.I.’ ha ottenuto 912.000 telespettatori e il 5,4% e, a seguire, ‘F.B.I. International’ con 817.000 telespettatori e il 5,1% di share. Su Retequattro il film ‘Altrimenti ci arrabbiamo!’ ha registrato 715.000 telespettatori e il 4,6%, mentre ‘Eden – Un pianeta da salvare’ su La7 ne ha conquistati 377.000 con il 2,6%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con ‘4 Ristoranti’ (296.000 telespettatori, share 1,8%) e Nove con ‘Reazione a catena’ (234.000 telespettatori, share 1,5%).

Nell’access prime time domina Rai1 con ‘Affari Tuoi’, visto da 4.130.000 telespettatori pari al 25,9% di share, mentre Canale5 con ‘Striscia la notizia’ ha ottenuto 2.607.000 telespettatori e il 16,3%. Anche nella fascia del preserale Rai1 è in testa con ‘L’Eredità’ che ha totalizzato 2.933.000 telespettatori e il 24,9%. Su Canale 5 ‘Avanti un altro! Story’ ha conquistato invece 2.029.000 telespettatori con il 17,8% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto gli ascolti della prima serata con 6.385.000 telespettatori e il 39,5% di share. Ai canali Mediaset sono andate invece la seconda serata, con 4.042.000 telespettatori e il 43,61%, e le 24 ore con 2.889.000 telespettatori e il 37,48% di share.