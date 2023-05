Valisannio, azienda speciale Camera di Commercio di Benevento, con statuto operativo risalente al 2007, non lascia ma anzi raddoppia. L’azienda speciale della Camera di Commercio di Benevento, non più autonoma, ma fusa con la Camera Commercio di Avellino dando vita all’Ente camerale Irpinia Sannio, vede garantito a pieno il suo futuro, con un adeguamento nel nome e nello statuto che non è solo un atto simbolico ma una proiezione strategica verso il futuro.

