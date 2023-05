Usa: riesumato corpo suora, intatto dopo 4 anni dalla morte

Washington, 27 mag. (Adnkronos) – Centinaia di persone negli Stati Uniti si sono recate in un monastero di una piccola città del Missouri per vedere il corpo di una suora che apparentemente non ha segni di decomposizione dopo quattro anni dalla sua morte.

Suor Wilhelmina Lancaster è stata la fondatrice delle Suore Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli, un monastero a Gower, Missouri, a circa un’ora da Kansas City. Il corpo della Lancaster è stato riesumato il 18 maggio in modo che potesse essere trasferito in una cappella del monastero, quattro anni dopo la sua morte nel 2019, ha riferito la Catholic News Agency .

Ma quando la bara è stata aperta, il corpo della suora era intatto con quasi nessun segno di decomposizione. Il corpo della Lancaster non era stato imbalsamato in precedenza ed è stato sepolto in una bara di legno incrinata che ha esposto il suo cadavere agli agenti naturali, hanno riferito i media.