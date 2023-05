Ue: Urso, ‘Partito Conservatore sarà asse fondamentale nuova maggioranza’

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Quando il prossimo anno si voterà nel Parlamento europeo il partito Conservatore guidato da Giorgia Meloni sarà l’asse fondamentale della nuova maggioranza che si sta già costituendo, il partito Popolare europeo sugli ultimi dossier si è spostato sulle nostre posizioni. Quando nel 2024 i cittadini europei voteranno noi avremo una maggioranza in Europa in cui l’Italia, grazie alla leadership di Giorgia Meloni, peserà due volte”. Lo sostiene il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato al Festival dell’economia di Trento.