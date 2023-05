Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Oggi non solo non siamo isolati in Europa, ma se guardiamo bene siamo noi a dare delle indicazioni. La cosa che sta succedendo è che prima ci guardavano come un marziano, poi si sono resi conto che il marziano ha le sembianze dell’homo faber e oggi sui dossier europei siamo noi che diamo la linea o comunque siamo noi che cominciamo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento al Festival dell’Economia di Trento.