Ucraina: Mosca, ‘fornitura armi a Kiev incompatibile con ruolo Turchia di mediatore’

Mosca, 27 mag. (Adnkronos) – Le consegne di armi e attrezzature di Ankara a Kiev contraddicono le intenzioni della Turchia di garantire un cessate il fuoco e non sono compatibili con il suo ruolo di mediatore. Lo ha detto alla RIA Novosti Yury Pilipson, direttore del quarto dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo.

“Ankara ha ripetutamente affermato di voler garantire un cessate il fuoco anticipato in Ucraina e riprendere il processo negoziale attraverso la propria mediazione. Naturalmente, la fornitura di armi e attrezzature militari al regime di Kiev contraddice direttamente tali intenzioni e non è in alcun modo compatibile con il ruolo di mediatore”, ha detto Pilipson in un’intervista all’agenzia.

L’arma più importante che la Turchia ha trasferito in Ucraina è il drone d’attacco Bayraktar TB-2. Le sue consegne a Kiev sono in corso dal 2018. L’ambasciatore in Turchia Vasily Bodnar ha dichiarato nell’agosto 2022 che Baykar avrebbe costruito un impianto per la produzione di questi droni d’attacco in Ucraina e che aveva già acquistato un terreno per questo scopo. Un impianto in Ucraina potrebbe essere inaugurato nel 2023, ha detto Bodnar. Ad agosto, è stato inoltre riferito che la Turchia ha consegnato all’Ucraina 50 veicoli corazzati Kirpi usati.