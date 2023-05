Ucraina: ambasciatore russo a Londra, ‘armi occidentali portano guerra a livelli mai visti’

Londra, 27 mag. (Adnkronos) – La Russia ha avvertito che le forniture occidentali di armi all’Ucraina rischiano di intensificare la guerra a livelli mai visti finora. Andrei Kelin, ambasciatore della Russia nel Regno Unito, ha detto alla BBC che il suo paese ha “enormi risorse” e deve ancora “agire molto seriamente”.

Kelin ha avvertito di una “nuova dimensione” nella guerra, insistendo che Mosca “non ha ancora iniziato ad agire” con tutto il suo potenziale, poiché “la Russia è 16 volte più grande dell’Ucraina”.

La durata del conflitto, ha detto, “dipende dall’escalation della guerra e dalle azioni intraprese dai paesi della Nato, in particolare dal Regno Unito. Prima o poi, ovviamente, questa escalation potrebbe assumere una nuova dimensione di cui non abbiamo bisogno e che non vogliamo. Possiamo fare la pace domani”.