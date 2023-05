Sudan: riprendono le ostilità a Khartoum e nel Darfur Settentrionale

Khartoum, 27 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’Esercito sudanese e le Forze paramilitari di supporto rapido (RSF) hanno ripreso i combattimenti a Khartoum e nella città di El Fasher, nello stato del Darfur Settentrionale, in quella che è l’ennesima violazione del cessate il fuoco concordato lunedì scorso per facilitare l’arrivo degli aiuti umanitari. I combattimenti a El Fasher vanno avanti da tre giorni, segno che il conflitto si sta spostando nel sud del Paese, ma media arabi hanno confermato anche sporadici combattimenti oggi nella la capitale.

L’Esercito ha chiuso nelle ultime ore il passaggio attraverso il ponte Al Fatihab, che collega Khartoum con Omdurman. In un comunicato pubblicato su Twitter, l’RSF ha denunciato che nelle ultime ore l’esercito sudanese ha denunciato che i militari “continuano ad occupare diversi ospedali della capitale che convertono in arsenali e proteggono con i cecchini sui tetti”.