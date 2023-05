Scuola, Valditara "Valorizzare la figura del docente"

TRENTO (ITALPRESS) – "La scuola di domani? Credo che debba essere in continuità con alcuni grandi valori necessari per una scuola moderna, cioè una scuola che abbia sempre più attenzione alla persona dello studente e quindi alla personalizzazione dell'istruzione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite del Festival dell'economia di Trento. "Poi c'è il tema di ridare centralità e autorevolezza alla figura del docente, perché è una figura fondamentale, oggi sottovalutata all'interno della società", ha aggiunto. Sulle nuove tecnologie "è importante, ma non deve mai intaccare la figura del docente". Per il ministro, inoltre, "l'alternanza scuola-lavoro è un passaggio importante e nella riforma in via sperimentale degli istituti tecnico-professionale, ritengo debba essere rafforzata, ma bisogna garantire standard di sicurezza elevati e dev'essere coerente con il piano triennale dell'offerta. Questo governo, poi, ha esteso l'assicurazione agli studenti al pari dei lavoratori nel pubblico impiego".

Infine Valditara ha annunciato che "nelle prossime settimane avvieremo un'agenda Sud: vogliamo intervenire su 150 scuole del Meridione, perché se al Nord abbiamo studenti in matematica che sono più bravi dei finlandesi, c'è una parte d'Italia che ha problemi, e non possiamo immaginare che una parte dell'Italia rimanga indietro".

