Rai: Salvini, ‘Vigilanza si occupa del comizio di Catania? Non faccio io i palinsesti’

Taormina, 27 mag. (Adnkronos) – “Io non faccio i palinsesti, parlavo ieri alla piazza a Catania. Non sapevo chi lo mandava in onda o chi lo ascoltava, quindi lascio ad altri il dibattito sulla Rai. Ricordo solo a me stesso che il merito deve prevalere ovunque, anche sulle radio e sulle tv pubbliche, visto che sono pagate dal contribuente italiano”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini commentando la notizia che la Commissione Vigilanza Rai si occuperà della diretta mandata ieri in onda su Rainews del comizio dei tre leader del centrodestra, Salvini, Meloni e Tajani, a sostegno del candidato Enrico Trantino. “Onestamente non so chi e cosa trasmettesse ieri la Rai, ognuno farà gli approfondimenti del caso, penso che se qualche conduttore pagato milioni di euro abbia scelto di andare da un privato ce ne faremo una ragione”.