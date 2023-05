Rai: Bonelli, ‘Italia verso modello Orban, governo vuole controllare informazione’

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sta portando l’Italia verso il modello Orban, che vede gli apparati dello Stato e il sistema mediatico subordinato alla volontà del capo di governo”. Lo dice il co-portavoce di Europa verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.

“E’ preoccupante che la presidente del consiglio Meloni, ieri dal palco di Catania, abbia parlato di contrasto all’egemonia culturale della sinistra. Secondo i dati dell’osservatorio di Pavia il suo governo e la sua maggioranza hanno occupato tutti gli spazi televisivi, marginalizzando la rappresentanza di altre voci e posizioni -prosegue Bonelli-. Tutto ciò mina la libertà di informazione e rappresenta un pericolo per la democrazia e la pluralità di opinioni. La libertà dei media e il loro pluralismo sono valori fondamentali della democrazia e devono essere rispettati”.

“Questi spazi di democrazia vengono chiusi anche nei confronti della crisi climatica, che in molte trasmissioni viene contestata come se non esistesse, a cui aggiungiamo i continui attacchi agli ambientalisti in assenza di contraddittorio e l’emarginazione della comunità scientifica per dare spazio ai negazionisti climatici”, dice ancora Bonelli. “È fondamentale garantire un’informazione completa e imparziale, che includa una varietà di temi e sensibilità, per assicurare un’adeguata informazione ai cittadini su questioni di fondamentale importanza per il futuro del nostro Paese e del nostro pianeta. Serve una reazione democratica di tutta l’opposizione”, conclude Bonelli.