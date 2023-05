Pole di Verstappen su Alonso a Monaco, Leclerc penalizzato

MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Monaco. L'olandese della Red Bull ha chiuso con il tempo di 1'11"365 anticipando lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) di 84 millesimi. Terzo il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0"106) che è stato successivamente penalizzato di tre posizioni e partirà sesto. I giudici di gara, infatti, hanno considerato irregolare "l'impeding" del monegasco nei confronti di Lando Norris che era nel suo giro lanciato, nel corso della Q3. Subito dietro ad Alonso un ottimo Esteban Ocon (Alpine) distanziato di 188 millesimi, poi l'altra Ferrari di Carlos Sainz che precede Hamilton (Mercedes). "Sono molto felice, sapevamo che ci sarebbe stata sofferenza e che non era semplice. Non siamo partiti bene ma in qualifica ho dato tutto. Servirà partire in modo pulito" le parole del campione del mondo dopo la pole. "Mi sento bene, il mio punto debole sembra l'ultimo settore, domani proveremo a vincere. La prima curva, in partenza, sarà importantissima" ha detto lo spagnolo Fernando Alonso.

