Made in Italy: Rossi (Tim), ‘Italia unica al mondo a unire tecnologia con buon vivere’

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Tra i grandi Paesi del mondo, l’Italia è 25esima nel mondo per popolazione ma è decima al mondo per capacità produttiva e Pil; oltretutto è capace di esportare più di quanto importi, già da vari anni a questa parte. E non soltanto di magliette, ma anche cose sofisticate e tecnologiche. Da qui si ricava la considerazione che l’Italia ha un’abilità speciale nel mondo, che è quella di combinare insieme una sofisticazione tecnologica notevole con il gusto, il buon vivere, il bello e ben fatto. E’ forse l’unico Paese al mondo che ha questa combinazione miracolosa”. Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.

“Spesso -osserva Rossi- noi italiani ci flagelliamo, diciamo che siamo ultimi al mondo. Beh non è vero, abbiamo grandi capacità, ma dobbiamo fare i compiti a casa molto più e molto meglio di quanto abbiamo saputo fare negli ultimi anni”. E questo, sottolinea, “non solo nella politica, ma in tutti i campi. Tutti devono fare uno sforzo di autocoscienza liberandosi da certi residui negativi del ‘tanto non c’è niente da fare’ perché cullarsi nel ‘tanto non c’è niente da fare’ è troppo facile”.