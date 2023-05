Intesa Sp: Tellini, ‘supportiamo aziende economia circolare

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Intesa Sanpaolo è in prima linea nel supporto all’economia circolare, che mira a slegare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale”. Lo afferma il responsabile Circular economy del gruppo Intesa Sanpaolo, Massimiano Tellini, nel suo intervento al Festival dell’economia di Trento. “La banca supporta le aziende che adottano la circular economy con modalità innovative, attraverso la consulenza altamente specializzata del CE Lab nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory, e concedendo le migliori condizioni di accesso al credito con plafond dedicati di grande rilevanza, 8 miliardi di euro solo nell’arco del piano d’impresa 2022-2025”.

In Europa “si sta costruendo un nuovo modello economico-produttivo basato dell’economia circolare e il design è la chiave per la transizione dall’attuale modello lineare basato sulla logica ‘take, use and dispose’, vale a dire prendi, utilizza e smaltisci. L’Unione Europea ha capito quanto sia fondamentale ripensare a monte in chiave circolare e quindi rigenerativa tutto ciò che produciamo, andando oltre la sostenibilità” spiega.

“Ripensare e quindi ridisegnare processi e prodotti è possibile grazie al re-design, come già avviene in diversi settori, ad esempio nell’edilizia più evoluta, con nuove costruzioni che diventeranno sempre più circolari non solo per quanto riguarda l’autonomia energetica, ma anche nell’utilizzo di materiali che un domani potranno essere totalmente riutilizzati e non smaltiti come rifiuti. In questo contesto l’Italia, che è il campione mondiale riconosciuto del design, ha un vantaggio competitivo enorme e può divenire economicamente e geopoliticamente strategica per la transizione continentale verso l’economia circolare”.