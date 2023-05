Giro d’Italia 2023, Roglic vince 20esima tappa e conquista maglia rosa

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Al Giro d’Italia oggi lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la 20esima tappa, la cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari Tudor ITT di 18.6 km. Il campione della Jumbo-Visma ha chiuso con il tempo di 44’23” davanti al gallese Geraint Thomas, che è arrivato a 40″, perdendo così la maglia rosa e con essa il Giro d’Italia 2023. Roglic ha compiuto un’impresa nonostante un problema meccanico. Al primo intertempo è passato con 2” di vantaggio, saliti a 16” al secondo rilevamento. Nella ascesa, un salto di catena lo ha costretto allo stop e alla ripartenza. L’ostacolo il imprevisto non gli ha impedito di conquistare tappa e maglia rosa, con un vantaggio ora di 14” nella classifica generale. Domani passerella finale a Roma che non cambierà la classifica finale.

“È una sensazione incredibile. Mi è caduta la catena, l’ho rimessa subito a posto. Avrei potuto perdere tutto, ma fa parte delle corse. Il pubblico mi ha dato qualche watt in più e mi sono goduto l’atmosfera e l’energia dell’evento. Manca un giorno alla fine. Il percorso è di domani è tecnico. Non è finita finché non è finita, ma siamo vicini ad un finale meraviglioso”, ha detto Roglic.