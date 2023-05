Don Milani: Mattarella, ”Lettera a una professoressa’ ha migliorato scuola’

Firenze, 27 mag. (Adnkronos) – “‘Lettera a una professoressa’, scritta con i suoi ragazzi mentre avanzava la malattia -che lo avrebbe portato via a soli 44 anni- è un atto d’accusa, impietoso. ‘Lettera a una professoressa’ ha rappresentato una lezione impartita a fronte delle pigrizie del sistema educativo e ha spinto a cambiare, ha contribuito a migliorare la scuola nel mezzo di una profonda trasformazione sociale del Paese. Ha aiutato a comprendere meglio i doveri delle istituzioni e sollecitato a considerare i doveri verso la comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del’apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani.

“Sempre più gli insegnanti, hanno lavorato con passione -ha ricordato il Capo dello Stato- per attuare i nuovi principi costituzionali. Perché a questo occorre guardare. La scuola è di tutti. La scuola deve essere per tutti. Spiegava don Milani, avendo davanti a sé figli di contadini che sembravano inesorabilmente destinati a essere estranei alla vita scolastica: ‘Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo di espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose’. Impossibile non cogliere la saggezza di questi pensieri. Era la sua pedagogia della libertà”.