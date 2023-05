Don Milani: Mattarella, ‘anche senza Internet e globalizzazione suo messaggio diffuso ovunque’

Firenze, 27 mag. (Adnkronos) – Don Lorenzo Milani, “era stato mandato qui, a Barbiana, in questo borgo tra i boschi del Mugello -con la chiesa, la canonica e poche case intorno- perché i suoi canoni, nella loro radicalità, spiazzavano l’inerzia. La sua fede esigente e rocciosa, il suo parlare poco curiale, i suoi modi, a volte impetuosi, lontani da quelli consueti, destavano apprensione in qualche autorità ecclesiastica. In tempi lontani dalla globalizzazione e da internet, da qui, da Barbiana -allora senza luce elettrica e senza strade asfaltate -il messaggio di don Milani si è propagato con forza fino a raggiungere ogni angolo d’Italia; e non soltanto dell’Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del’apertura delle celebrazioni per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani.