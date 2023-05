Cultura: Abete, ‘bene più Stato, ma aiuti le imprese a lavorare meglio’

Milano, 27 mag.(Adnkronos) – “Ho avuto modo di parlare con il ministro Sangiuliano e alla mia richiesta di cosa il governo intendesse fare per la gestione dei beni culturali, ha risposto: ‘Io voglio più Stato, ma anche più mercato. Cioè voglio una presenza maggiore e migliore, sinergica e positiva'”. Così Luigi Abete, presidente Luiss Business School, Fondazione Bnl, Associazione imprese culturali e creative e Civita cultura holding, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal gruppo 24 Ore.

Tra le idee, ricorda Abete, “il ministro ha detto, ad esempio, di voler fare un sito di bigliettazione che faccia riferimento diretto allo Stato, gestito dal ministero; io sono d’accordo, ma ogni museo deve potersi dotare di un suo sistema di bigliettazione che vada in rete con il sistema del ministero. Perché la tecnologia di cui tutti parlano poi bisogna saperla declinare. Se c’è un sistema unico e non funziona, si ferma tutto. E allora va bene più Stato, ma lo Stato deve anche aiutare le imprese a lavorare meglio”.