Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “La Cina è un grande partner, con cui dobbiamo e possiamo avere partnership commerciali e produttive”. Lo spiega il ministro Adolfo Urso al Festival dell’economia di Trento. Quanto alla Via della Seta “è una decisione che prenderà Palazzo Chigi e il governo nel suo complesso. La riflessione in Europa è ancora in atto”. Il ministro auspica un rapporto “sempre fifty-fifty di partnership commerciale e produttiva” con la Cina.