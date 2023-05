Due procedure avviate dall’Asl Benevento per risolvere carenze di personale medico e dunque esigenze operative specifiche per assicurare i livelli essenziali di assistenza per l’utenza (mancano circa novanta professionisti tra medici e veterinari, secondo la programmazione fabbisogno). Una delle due procedure riguarda l’assunzione a tempo determinato di due medici della disciplina di Neuropsichiatria Infantile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia