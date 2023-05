Calcio: Serie A, Fiorentina-Roma 2-1, viola la ribaltano nel finale

Firenze, 27 mag. (Adnkronos) – La Roma gioca, segna con El Shaarawy, controlla la gara e nel finale si fa raggiungere e superare in tre minuti, sul 2-1 dalla Fiorentina al Franchi, gettando al vento una buona gara e un successo che l’avrebbe rimessa in corsa per un posto Champions ad una giornata dalla fine del campionato. La squadra di Italiano si porta così a 53 punti mentre quella di Mourinho (ammonito nel finale diffidato salterà la gara con lo Spezia) resta ferma a 60 punti. Ampio turnover nella Roma in vista della finale di Europa League. In porta gioca ancora Svilar, difesa a quattro con Missori e Zalewski esterni e Smalling e Llorente centrali. A centrocampo, Bove con Wijnaldum e Tahirovic. In attacco panchina per Abraham, gioca Belotti con a supporto Solbakken ed El Shaarawy. Anche Italiano cambia molto. In porta va Cerofilini, spazio per Venuti in difesa sulla destra, a sinistra confermato Biraghi, centrali Martinez Quarta e Igor. Jovic in attacco, dietro a lui Saponara, Barak e Ikone.

La Fiorentina tiene di più bella in avvio ma la Roma si inserisce molto bene e all’11’ passa: Belotti sulla sinistra serve un pallone morbido in area per Solbakken che fa da sponda di testa per El Shaarawy che sotto porta devia in rete per l’1-0. Giallorossi vicini al raddoppio al 26′: El Shaarawy inventa per Wijnaldum che tenta di superare Cerofolini, la palla deviata dal portiere finisce a Solbakken che calcia di prima ma Martinez Quarta salva sulla linea. Al 44′ ci prova ancora El Shaarawy con una conclusione di potenza da fuori area ma la palla indirizzata sotto la traversa viene deviata in angolo da Cerofolini. Ancora Roma nel finale ci prova con Belotti ma il portiere viola manda in angolo. Al 47′ tenta anche Bove ma manda la palla sull’esterno della rete.

Ad inizio ripresa Mourinho cambia e inserisce Mancini e Celik per Smalling ed El Shaarawy, prima e poi Ibanez per Solbakken e si rimette a tre dietro. La Fiorentina spinge e al 54′ Jovic ci prova in girata sotto porta ma Llorente interviene in scivolata e salva tutto. La Roma controlla ma nel finale i viola in tre minuti la ribaltano. All’85’ cross dalla destra di Ikone, Mandragora salta più in alto di tutti e di testa serve Jovic che sotto porta calcia in rete. All’88’ altro gol viola in fotocopia: cross di Terzic dalla sinistra, Kouame svetta di testa, liscio di Ibañez e Ikone quasi sulla linea devia in rete per il 2-1. Al 91′ la Roma prova a reagire ma la conclusione di Ibañez dal limite viene deviata in angolo. Roma ko e testa alla finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia.