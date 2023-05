Calcio: Malagò, ‘Sampdoria? Speriamo si concretizzi cessione, i tifosi meritano il meglio’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Quella della Sampdoria è una situazione che Giovanni Malagò segue “da vicino, come qualsiasi altra vicenda di squadre blasonate che hanno fatto la loro storia”. Lo ha detto il presidente del Coni dalla terrazza di Casa Italia durante la sua visita a Villa Borghese per il 90° Csio di Piazza di Siena, in cui ha parlato anche della possibile cessione della Sampdoria al fondo Gestio Capital. “Conosco la situazione -ha spiegato-. Oggi c’è stata una grandissima ventata di positività, che però nel giro di qualche ora si deve concretizzare”. Una chiusura delle operazioni per cui “sembra ci sia la volontà delle parti. Sarebbe un peccato se questo non si riuscisse a ottenere -ha ribadito Malagò-, perché i tifosi della Sampdoria meritano il meglio”.