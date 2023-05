Questione di cuore. E sentimento. Ciò che ha spinto Andrea Agostinelli a lasciare la panchina, compagna di una vita, pur di restare a Benevento. Quella con i colori giallorossi è stata una folgorazione passionale che va oltre un’amara retrocessione in Serie C, su cui evidentemente non c’è la firma del tecnico anconetano. Che anzi ha fatto il possibile per provare ad aggiustare una situazione ormai compromessa.

