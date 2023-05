Verstappen guida le libere a Montecarlo ma la Ferrari c'è

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Il due volte campione del mondo Max Verstappen guida il venerdì di libere sul tracciato di Montecarlo. L'olandese della Red Bull firma il miglior tempo di giornata fermando il cronometro a 1'12"462 nella sessione pomeridiana. Buone notizie però dalla Ferrari. Se al mattino era stato Carlos Sainz a mettere tutti in fila (1'13"372, solo Fernando Alonso era riuscito a tenersi sotto l'1'14"), nella seconda sessione entrambe le Rosse restano in scia a Verstappen: Charles Leclerc è più lento di appena 65 millesimi, 107 quelli accusati da Sainz, finito però anche a muro alle Piscine. Le FP2 vedono comunque tutti migliorarsi: quarto tempo per l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0"220 rispetto a Verstappen), poi Lando Norris con la McLaren (+0"444), sesto Lewis Hamilton con la Mercedes (+0"498). Settima l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez (+0"529), che precede Valtteri Bottas su Alfa Romeo (+0"588) e le Alpine di Pierre Gasly (+0"627), ed Esteban Ocon (+0"700).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

mga/glb/red

26-Mag-23 18:32