Ucraina: Usa, ‘Wagner potrebbe contrabbandare armi dal Mali’

Washington, 26 mag. (Adnkronos) – Il gruppo russo Wagner potrebbe tentare di ottenere equipaggiamento militare per la guerra in Ucraina attraverso le sue operazioni in Mali e in altri paesi africani. Lo ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, secondo cui il gruppo militare privato potrebbe tentare di procurarsi mine, droni e apparecchiature radar.

“La presenza del Gruppo Wagner nel continente africano è una forza destabilizzante per qualsiasi paese che consenta la presenza del gruppo nel proprio territorio”, afferma la dichiarazione del Dipartimento, che annuncia anche sanzioni contro Ivan Maslov, capo di Wagner in Mali.