Ucraina: Cnn, “Iran esporta ‘senza rischi’ droni in Russia attraverso il Mar Caspio”

Londra, 26 mag. (Adnkronos) – Teheran sta probabilmente utilizzando la rotta marittima del Mar Caspio per rifornire Mosca di armi, compresi i droni kamikaze Shahed. Lo ha scritto la CNN, facendo riferimento alle analisi delle società britanniche di sicurezza della navigazione Lloyd’s List Intelligence e di intelligence EOS Risk Group, i cui esperti hanno osservato un certo numero di navi russe e iraniane, in grado di trasportare armi, che interrompevano regolarmente il tracciamento delle loro rotte durante la navigazione.

C’è stato un aumento delle navi che “si sono oscurate” nel Mar Caspio nell’autunno del 2022, più o meno nello stesso periodo in cui la Russia ha iniziato a utilizzare in modo massiccio i droni Shahed per attacchi in tutta l’Ucraina. Molto spesso, le navi hanno interrotto il tracciamento durante l’avvicinamento al porto iraniano di Amirabad e al porto russo di Astrakhan.

I funzionari statunitensi hanno commentato che è impossibile intercettare questi rifornimenti, poiché ciò richiederebbe l’assistenza di altri paesi, come l’Azerbaigian, il Turkmenistan e il Kazakistan, che si affacciano sul Mar Caspio e che non vogliono o non possono intervenire. “Non vi è alcun rischio per le esportazioni iraniane nel Mar Caspio a causa dei paesi confinanti: non hanno la capacità o il motivo per interdire questo tipo di scambi”, ha affermato Martin Kelly, analista capo dell’intelligence presso la società di sicurezza EOS Risk Group. È un “ambiente perfetto per questo commercio senza opposizione”, ha aggiunto Kelly.