Riforme: Meloni, ‘vanno fatte, lo hanno chiesto cittadini’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Le riforme “noi le dobbiamo fare, lo hanno chiesto i cittadini, ed è quello che stiamo facendo”. Il presidenzialismo e l’autonomia differenziata “li facciamo con strumenti diversi, che hanno tempi diversi” ma “li faremo entro la fine di questa legislatura, che è quello che ci interessa fare”. Lo assicura il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento al Festival dell’Economia di Trento.

Per il premier, “una riforma seria delle istituzioni dello Stato è fondamentale, partendo da due principi e due punti irrinunciabili: la stabilità dei governi e della legislatura, la cosa economicamente più potente che puoi costruire per questa nazione e rispetto del risultato delle urne”. Si tratta di “una cosa sulla quale sono impegnata personalmente”.