Rai: Graziano (Pd), ‘maggioranza in confusione favorisce la concorrenza’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “La condizione della Rai è di grande difficoltà, quello di cui c’è realmente bisogno è la modifica della riforma che sostanzialmente dà tutto in mano al governo”. Lo ha detto, intervenendo a Radio Immagina, la web radio del Pd, l’onorevole Stefano Graziano, capogruppo dem in Commissione Vigilanza Rai.

“Oltre a questo, quello che è evidente è la confusione che c’è nella maggioranza, con Fratelli d’Italia da un lato che lavora per occupare la Rai, e dall’altra parte la Lega che lavora per abolire il canone, che si traduce in 500 milioni in meno all’azienda, mettendola così nella condizione di farla morire, aiutando a un tempo la concorrenza”, ha concluso Graziano.