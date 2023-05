Pallavolo: Nations League, le 14 azzurre selezionate per la prima fase ad Antalya

Antalya, 26 mag. – (Adnkronos) – La Nazionale femminile di pallavolo è pronta ad iniziare il proprio cammino all’interno della Volleyball Nations League. Le azzurre di coach Davide Mazzanti, detentrici del titolo intercontinentale, voleranno ad Antalya (Turchia), dove avrà luogo la prima fase della competizione da martedì 30 maggio a domenica 4 giugno. L’Italia, inserita nella Pool 1, affronterà la Thailandia, la Polonia, gli Stati Uniti e proprio le padrone di casa della Turchia. Il commissario tecnico ha selezionato 14 atlete. Assenti Eleonora Fersino e Francesca Villani, costrette al forfait per infortunio in seguito alle due amichevoli disputate a Lanciano, in Abruzzo. Di seguito l’elenco completo delle convocate. Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ilaria Battistoni. Schiacciatrici: Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico. Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual. Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor. Liberi: Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni