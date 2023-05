Montagna: escursionista si frattura caviglia a Pian del Lanz, salvato da soccorso alpino

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Un escursionista è rimasto ferito ad una caviglia nel pomeriggio di oggi mentre si trovava su un sentiero in località Pian del Lanz, nel territorio del comune di Campodolcino, in provincia di Sondrio, a quota 1570 metri. Subito è scattato l’allarme per gli uomini del soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, attivato dalla Soreu delle Alpi.

L’uomo, con una sospetta frattura, è stato raggiunto e valutato sotto l’aspetto sanitario; quindi è stato immobilizzato e trasportato con barella portantina per circa un’ora lungo il sentiero che conduce a Madesimo, fino all’ambulanza.

Oltre ai tecnici del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico erano presenti il Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza e i vigili del fuoco. L’intervento si è concluso poco prima delle 18.