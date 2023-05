Lombardia: al via servizio civile per oltre 1000 volontari

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Martedì 30 maggio 2023, all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano, Anci Lombardia incontrerà gli oltre 1000 volontari di servizio civile impegnati negli enti locali lombardi che hanno preso servizio giovedì 25 maggio 2023. Saranno 300 i volontari presenti in sala e circa 700 collegati in videoconferenza dagli uffici territoriali regionali come da programma allegato. Nel corso dell’incontro interverranno il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Elena Lucchini e Lorenzo Maiorino del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

I volontari svolgeranno le loro attività nell’ambito del network Sc Anci che coinvolge oltre 1100 Comuni in tutta Italia, coordinato da Anci Lombardia, che negli anni ha implementato in modo sinergico progetti di servizio civile in 16 regioni italiane, offrendo possibilità di partecipazione attiva alla vita del Paese a più di 2400 giovani all’anno.

Il network, nasce in Lombardia nel 2003, oggi è partecipato dall’Anci nazionale e da dieci Anci regionali in convenzione tra loro: Anci Abruzzo, Anci Friuli-Venezia Giulia, Anci Liguria, Anci Lombardia, Anci Marche, Anci Piemonte, Anci Sardegna, Anci Sicilia, Anci Umbria e Anci Veneto. Il sistema è presente anche nella Consulta nazionale del servizio civile universale con l’obiettivo di rappresentare i Comuni.