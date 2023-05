Equitazione: Abodi, ‘Piazza di Siena è molto di più di un evento sportivo’

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – È la sua prima volta da ministro, ma Andrea Abodi è entrato per la prima volta a Piazza di Siena nel 1985. Da quella prima volta “sono cambiate tantissime cose, e tantissime sono migliorate”, ha detto il ministro dello Sport durante la sua visita al 90° Csio in corso a Villa Borghese a Roma. “Ogni anno si ha la capacità di dare qualcosa di più e di migliore- ha aggiunto-. C’è stato un cambio epocale nella leggerezza e nella gentilezza delle infrastrutture che rendono questo modello ancora più affascinante, perché prevede che la presenza della gente si combini con delle infrastrutture ecosostenibili, nell’ambito di un progetto che è sicuramente sportivo, ma anche di carattere paesaggistico, ambientale, culturale e artistico”. Piazza di Siena è quindi “la dimostrazione di come un grande avvenimento sportivo possa essere molto ma molto di più, perché ha dei contenuti che vanno al di là del binomio tra l’atleta e il cavallo. Mi auguro che Piazza di Siena sia sempre di più un esempio per gli altri. È nella sincerità con cui si organizzano certe cose che si dimostra la cifra morale e anche etica dello sport e di chi lo organizza”, ha concluso il ministro.