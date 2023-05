Canoa: Cdm velocità, 5 barche azzurre in finale dopo la prima giornata di gare a Poznan

Poznan, 26 mag. – (Adnkronos) – Al Malta regatta course di Poznan, in Polonia, si è aperta ufficialmente la seconda tappa di coppa del mondo di canoa velocità. Il programma della prima giornata di gare prevedeva la disputa delle batterie di qualificazione di tutte le specialità sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Gli azzurri guidati dal DT Oreste Perre conquistano ben cinque pass per le finali. Ad aprire le danze è Carlo Tacchini che vince la sua batteria nel C1 1000 (distanza olimpica) con il crono di 3.54.67 che vale il secondo miglior tempo assoluto. L’atleta delle Fiamme Oro sarà in gara per una medaglia alle 13.25 di domani. Sempre nella canadese sono due gli equipaggi azzurri griffati Fiamme Oro che hanno ottenuto una corsia per la finale del C2 1000 di domani (13.35): Nicolae Craciun e Daniele Santini hanno vinto la loro batteria in 3.41.84, mentre Mattia Alfonsi e Dawid Szela si qualificano con il tempo posto in 3.40.15.

La coppia Craciun-Santini sarà ai blocchi di partenza anche nella finale della nuova stanza olimpica del C2 500 (domenica 12.03) grazie al successo ottenuto in batteria con il tempo di 1.41.34. Passaggio obbligato in semifinale invece per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nonostante il secondo tempo miglior tempo assoluto in batteria (1.38.63). Con il miglior tempo assunto delle qualificazioni (1.37.35) conquistano una corsia in finale (domenica 12.33) anche Agata Fantini (Marina Militare) e Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) nel K2 500 mix.

Nel K1 1000 metri i due atleti delle Fiamme Gialle in gara hanno disputato batterie e semifinali: Samuele Burgo con il quarto tempo (3.31.01) avrà accesso alla finale B mentre Luca Boscolo Meneguolo, nono in semifinale con il tempo di 3.40.65, disputerà la finale C, entrambe in programma domani. Agata Fantini accede alla semifinale del K1 200 metri ottenendo il quarto tempo in batteria (41.75), l’atleta della Marina Militare tornerà in acqua domani. Semifinale guadagnata anche per Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) che nelle qualificazioni del K1 200 si piazza al quarto posto in 38.33, così come il compagno di squadra Luca Boscolo Meneguolo che chiude sesto la batteria (39.30).

L’ammiraglia azzurra passa agevolmente alla semifinale del K4 500 con il secondo tempo in batteria: Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) fermano il cronometro sul tempo di 1.21.67, a 59 centesimi dal primo posto. Sempre sui 500 metri ma nel K1 Agata Fantini accede alla semifinale (domani) con il sesto tempo della batteria in 1.54.06. Passano il turno nel K1 maschile anche Giacomo Cinti (CC Comacchio), quinto in 1.40.92 e Tommaso Freschi (CC Aniene) che stacca il secondo tempo in batteria (1.39.78).

Nel C1 500 Dawid Szela e Mattia Alfonsi (Fiamme Oro) dovranno passare per le semifinali dopo aver chiuso le rispettive batterie entrambi al quinto posto, rispettivamente con il tempo di 1.58.86. e 2.01.92. Anche in barca doppia gli azzurri approdano alle semifinali del K2 con gli equipaggi formati da Manfredi Rizza e Andrea Di Liberto, quarti in 1.21.12 e Samuele Burgo con Andrea Schera che seguono i compagni nella stessa batteria al quinto posto (1.32.51). Passaggio obbligato anche per Susanna Cicali e Francesco Genzo (Fiamme Azzurre) che in K2 si piazzano al quinto posto in 1.46.79.