“Con Carli ci stiamo sentendo così come mi sentivo con mio fratello, mi telefona agli stessi orari. Ho trovato un uomo che mi sta facendo ritrovare il sorriso”. L’entusiasmo del primo giorno in giallorosso del nuovo direttore tecnico del Benevento Marcello Carli si percepisce anche dalle parole del presidente Oreste Vigorito, il tutto in un mix di sensazioni descritte come un vero e proprio nuovo inizio per la Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia