Violento nubifragio a San Bartolomeo in Galdo: allagamenti e strade chiuse

Mentre ancora si contano i danni in Emilia dopo la recente alluvione, anche il Sannio paga lo scotto dei cambiamenti climatici. Ormai sono la normalità eventi improvvisi e devastanti come le alluvioni, i nubifragi e gli eventi metereologici estremi, che spesso attanagliano anche i nostri territori. Difatti, un evento improvviso e devastante si è prodotto ieri a San Bartolomeo in Galdo, dove si è abbattuta una vera e propria “bomba d’acqua” che ha causato ingenti danni, in particolare in località Amborchia.

