C’è una grotta storica che risale alla II Guerra Mondiale. Lì si rifugiavano i soldati e i residenti del comprensorio dell’odierna via Ciardelli quando c’erano i bombardamenti con tragici bagliori nella valle del Sabato e del Calore e sulla città. Questa grotta si trova sulla provinciale tra Benevento e San Leucio del Sannio, la prosecuzione di via Maria Pacifico, via Ciardelli. Un comitato di residenti di via Ciardelli intende recuperare il sito.

