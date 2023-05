Tennis: Roland Garros, Zeppieri e Vavassori superano le qualificazioni

Parigi, 25 mag. – (Adnkronos) – Si stanno avviando alla conclusione le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main draw che sono stati sorteggiati oggi.

Si arricchisce la pattuglia azzurra maschile al Roland Garros. Giulio Zeppieri è il primo promosso al tabellone principale di Parigi, per il secondo anno consecutivo. Nel turno decisivo il 21enne di Latina, n.129 ATP e dodicesima testa di serie, ha liquidato per 64 61, in appena un’ora e 23 minuti di gioco, il portoghese Frederico Ferreira Silva, n.225 del ranking, che al primo turno aveva eliminato Giustino. Il tennista laziale si è anche preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal 28enne di Caldas de Rainha negli ottavi del Challenger di Lisbona (terra) nel 2021.

Ha staccato il pass per il main draw – per la prima volta in carriera – anche Andrea Vavassori. Il 28enne di Torino, n.148 del ranking, ha sconfitto per 64 64, in un’ora e 23 minuti di partita, il cileno Alejandro Tabilo, n.152 ATP, che al primo turno si era imposto su Luca Nardi. Venerdì, day 5 delle qualificazioni, turno decisivo anche per Flavio Cobolli: il 21enne romano, n.159 del ranking, venerdì troverà dall’altra parte della rete il francese Laurent Lokoli, 28enne di Bastia, n.198 ATP, mai affrontato in carriera.