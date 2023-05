E’ stato prosciolto da tutti i capi di accusa in sede di udienza preliminare. Cadono tutte le imputazioni per Arcangelo Borrelli, giovane di Moiano assistito dall’avvocato Teresa Meccariello. Secondo il teorema dell’accusa, in particolare, il ragazzo, in compagnia di altro soggetto restato anonimo, si era reso protagonista, il 28 febbraio 2019, di una rapina ai danni della locale farmacia.

