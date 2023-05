Rai: Picierno (Pd), ‘situazione grave, no garanzie pluralismo’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “In Rai, al netto delle sciagurate politiche di lottizzazione che proseguono da decenni, nelle ultime settimane abbiamo assistito all’abbandono di Fabio Fazio e del format di ‘Che tempo che fa’ che per dati commerciali, social e autoriali rappresenta un’eccellenza dell’infotainment in ambito internazionale e, oggi, all’addio di Lucia Annunziata che sul versante informativo in termini di qualità e professionalità con ‘In mezz’ora’ da anni era un punto di riferimento per i telespettatori e per il dibattito pubblico”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

“L’abbandono volontario di Annunziata è un doppio segnale di allarme per la Rai, perché da un lato segna un punto di non ritorno per la proposta informativa e dall’altro dimostra che il nuovo management non offre garanzie di pluralismo e libertà alle eccellenze dell’azienda ma asseconda solamente le pulsioni identitarie”.